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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وكيل الأزهر يتفقد مركز تصحيح منطقة القاهرة الأزهرية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:00 م
الشيخ صالح عباس
الشيخ صالح عباس
أميرة العناني
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حرص الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، على تفقد مركز تصحيح منطقة القاهرة الأزهرية، بمقره في معهد أحمد الليبي بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، للوقوف على أعمال التصحيح والإجراءات الوقائية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكد وكيل الأزهر ضرورة المراجعة الدقيقة لإجابات الطالب لأكثر من مرة حرصًا على عدم ضياع مجهود الطلاب، والالتزام بتعليمات التصحيح، مشددًا على أنه لن يسمح بالتهاون أو التقصير في التصحيح وسيتم محاسبة المقصر.

وأوضح الشيخ صالح عباس أن هذا العام يعد الأصعب على الطلاب بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، ويجب أن نكون العون والسند للطلاب والوقوف بجانبهم واستخدام الرأفة قدر المستطاع، متمنيًا التوفيق والنجاح لطلاب الأزهر.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019-2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.

وتم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر، مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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