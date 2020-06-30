البرلمان التركي يطالب برفع الحصانة عن نواب معارضين

أرسل مجلس النواب التركي 5 طلبات تحقيق من أجل رفع الحصانة عن عدد من نواب بالبرلمان" معارضين" تابعين لحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي وحزب الخير.وطالب البرلمان التركي برفع الحضانة عن نائب إزمير عن حزب الشعب الجمهوري ماهو بولات، ونائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري سيزجين تانري كولو، ونائب إسطنبول عن حزب الخير أوميت اوزداغ، ونائب ديار بكر عن حزب الشعوب الديمقراطي إمام تاشتشير، ونائب مدينة بينجول عن حزب الشعوب الديمقراطي إردال أيدمير.وأرسل البرلمان التركي من قبل 16 طلب تحقيق لرفع الحصانة عن 13 نائبًا من أحزاب الشعوب الديمقراطي، والشعب الجمهوري، والخير منذ يومين.