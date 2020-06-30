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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الأهلي يواصل تدريباته.. والظهور الأول لـ «صالح جمعة»
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:50 م
الأهلي يواصل تدريباته
عدسة : أحمد حسن
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