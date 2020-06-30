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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: تدريب 300 ألف طالب و1300 مدرس على ريادة الأعمال

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:48 م
رواد 2030
رواد 2030
أميرة ممدوح
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قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم إطلاق ثلاث مبادرات لنشر ثقافة العمل الحر الأول ما بين إطلاق ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والأمريكية، حيث تقدم لها أكثر من 32 ألف شاب وفتاة.

وأضافت أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل عامين لتدشين حملة "أبدأ مستقبلك" لتوعية طلاب المدارس بكافة الإدارات التعليمية بمحافظات الجمهورية.

وأشارت "خليل"، خلال كلمته بالجلسة الرابعة ضمن جلسات تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، إلى أن تم تدريب 1300 مدرس أنشطة على فكر ريادة الأعمال، وعن طريقتهم تم تدريب أكثر من 300 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية، عن طريق أنشطة لا فصلية، إلى جانب تنظيم سلسلة معارض ابتكار لقياس إثر تلك البرامج التدريبية وحملات التوعية ومدى استفادة الطلاب منها.

وأوضحت أن التعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولية لنشر ثقافة ريادة الأعمال، أسفر عن تدشين عدد من المشروعات المبتكرة، من بينها تطبيق موبايل يمكن من خلالها الكشف عن إصابات كورونا بشكل مطور، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تخدم توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومحاور رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.

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