القوى العاملة: التفتيش على 11703 منشآت منذ بدء أزمة كورونا

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه مع بداية جائحة كورونا تم تكليف جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية بجميع محافظات مصر بمراجعة جميع المنشآت الصناعية لمتابعة القيام بالأعمال الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كوفيد 19)، حيث تمت متابعة حوالي 11703 منشآت حتى الآن، وفى حالة عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الاحترازية يتم استصدار قرار بغلق المنشأة من محافظ الإقليم.وتتضمن الخطة الاحترازية التباعد الاجتماعي بين العمال داخل وسيلة نقل العمال، وداخل المنشأة الصناعية، وقياس درجات الحرارة للعمال قبل دخولهم المنشأة، وتخفيض عدد العمال داخل صالات الإنتاج، ورش جميع مواقع العمل بالكلور المخفف 1 %، ووضع صابون بجميع دورات المياه بالمنشأة، وإلزام جميع العاملين باستخدام الكمامة داخل وسيلة المواصلات وكذلك المصنع، والتباعد الاجتماعى بين جميع العمال بجميع مواقع المنشأة، فضلا عن الالتزام بتنفيذ جميع أساليب المحافظة على النظافة الشخصية لجميع العمال.وأشار أنه خلال الـ 6 سنوات الماضية في مجال تفتيش علاقات العمل، تم التفتيش على 375 ألفا و930 منشأة، وأسفر عن تحرير 5106 محاضر، كما تم التفتيش على 24 ألفا و698 منشأة يعمل بها عمالة أطفال، فضلا عن التفتيش على 315 ألفا و114 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وقياس نسبة المخاطر فى 10392 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 8389 محضرا.