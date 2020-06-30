«المركزي السعودي»: توقعات صندوق النقد أشد تشاؤمًا من تقديراتنا
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:43 م
وكالاتطباعة
قال محافظ البنك المركزي السعودي إن توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد المملكة "أشد تشاؤما" من التقديرات السعودية نفسها.
يتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8 % هذا العام.
وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.
يتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8 % هذا العام.
وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.