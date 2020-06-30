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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة: تأمين صحي إجبارى للسياح قبل السماح لهم بزيارة مصر

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:43 م
هبة هجرس
هبة هجرس
محمد الشريف
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تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء حول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فور إعلانها عودة السياحة واستئناف استقبال السائحين من دول العالم بعد فترة من الغلق حتى لا يكون استقبالهم عبء على الاقتصاد وزيادة فى معدلات انتشار الفيروس بدلا من دعم الاقتصاد وانعاش السياحة بعدما توقفت حركة السياحة تماما ضمن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة مخاطر وتداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأكدت هجرس، فى طلب الإحاطة إنها طالبت رئيس مجلس الوزراء بضرورة تمتع السائح او الزائر بنظام تأمين صحي إجباري يشمل الأشعة المقطعية والتحاليل وإجراء المسحة والحصول على العلاج خارج بلد السائح فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم وعدم زيادة انتشار فيروس كورونا والوقوف على ما اتخذته الحكومة من اجراءات بشأن ما تقوم به بعض شركات التأمين من رفض دفع تكلفه التحاليل الأولية ورفض شركات التأمين التغطية خارج نطاق إقامة الشخص المؤمن عليه.

وأشارت هجرس فى طلب الاحاطة ان فيروس كورنا (كوفيد 19) مازال موجود ومنتشر فى معظم دول العالم بصورة كبيرة بل ان معدلات انتشاره عالميا وبحسب منظمة الصحة العالمية هى الاعلى هذه الايام بالمقارنة بالفترات السابقة، وعلى الرغم من ان دولا عدة مثل ايطاليا وفرنسا ومن قبلهم الصين قد شهدت انخفاضا حادا فى معدلات انتشار الفيروس الان، الا ان الفيروس مازال موجود فى هذه البلدان ولو بأعداد قليلة.

وأوضحت هجرس أنها تتفهم قرار الحكومة باستئناف حركة السياحة وبدء استقبال السائحين من دول العالم بعد شلل تام أصاب قطاع السياحة المصرى لشهور منذ انتشار الفيروس وما خلفه ذلك من آثار اقتصادية مدمرة، الا ان استئناف حركة السياحة وبدء استقبال السائحين من دول العالم دون التأكد من شمولهم بتأمين صحى وافى من بلده واتباع كافة اجراءات الوقاية سوف تكون عبء اقتصادي جديد وليس حلا لانعاش الاقتصاد مع احتمالية اصابة عدد منهم بالفيروس وما يستتبعه من تكلفه اجراء المسحات والتحاليل والاشعة لهم فضلا عن تكلفة علاجهم واماكن علاجهم والاخذ فى الاعتبار الضغط الشديد على القطاع الصحى فى مصر بعد ارتفاع معدلات الاصابة بالفيروس بشكل كبير.

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