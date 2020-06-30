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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة التركية تعتدي على مسيرة المحامين الاحتجاجية ضد أردوغان

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:43 م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
أمينة ذكى
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اعتدت الشرطة التركية اليوم الثلاثاء، على مسيرة الدفاع التي نظمها المحامون الأتراك احتجاجا على تدخلات العدالة والتنمية على قوانين نقابة المحامين، وكان المحامين الأتراك قد انطلقوا اليوم في احتجاجات مناهضة للعدالة والتنمية من أمام محكمة مدينة أضنة التركية، اعتراضًا منهم على اقتراح حزب العدالة والتنمية لتغيير النظام الانتخابي لنقابات المحامين.

فيما دعا رئيس نقابة المحامين في إسطنبول محمد دوراك أوغلو، جميع المحامين المسجلين في النقابة للمشاركة.

وكانت مسيرات المحامين بدأت منذ يوم 23 يونيو، وكان من المفترض أن تتجه نحو "أنقرة" لكن داهمتهم الشرطة عند مدخل المدينة ومنعتهم من الدخول.

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