عقد 4357 ندوة تثقيفية لرفع الوعي العمالي خلال 6 سنوات

كما تم إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوى القدرات الخاصة وذلك فى أوائل عام 2018 ومازال يستأنف تنفيذها.



قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه في مجال التثقيف العمالي تم عقد 4357 ندوة تثقيفية لرفع الوعي العمالي خلال الـ 6 سنوات الماضية، وبلغ عدد المستفيدين منها 108 آلاف و492 عاملا، فضلا عن عدد من المبادرات، منها مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، التى تم إطلاقها فى عيد العمال 2017، ونفذت فى 17 محافظة بإجمالي 34 برنامجا لنحو 1211 منشأة شارك فيها 5259 عاملا.وتهدف "مصر أمانة بين أيديك" إلى توعية الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب الأعمال) بحقوقهم وواجباتهم، وذلك من خلال الحوار المجتمعي للارتقاء وتحسين ظروف وشروط العمل، كما تستهدف العاملين بالمنشآت وتنظيماتهم النقابية وإدارات الموارد البشرية بها وأصحاب الأعمال وممثليهم ومفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة، وتنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل.وتقوم هذه المبادرة على أربعة محاور: التدريب والتأهيل، وتوفير فرص العمل المناسبة، ودعم ريادة الأعمال، ومتابعة التنفيذ والتقييم، وتهدف إلى تدريب شباب الجنسين من ذوى القدرات الخاصة على كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين، والتغلب على التحديات التى تعوقهم عن المشاركة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتدريب على إدارة الوقت والأزمات، والتعرف على تشريعات العمل والقوانين ذات الصلة وأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ودمج الأشخاص من ذوى القدرات فى سوق العمل من خلال توفير فرص العمل المناسبة والمختلفة لهم من خلال إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، والتدريب على ريادة الأعمال من خلال إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة.وبدأت المبادرة بالتدريب على نوعين من الإعاقة بدرجة لا تزيد عن 50 % من الإعاقة حتى يستطيع الشخص من ذوى القدرات الخاصة العمل دون مساعدة اخرين ولكن بعد نجاح تنفيذ البرنامج بمحافظة الشرقية وجه وزير القوى العاملة تعليماته بدمج كافة أنواع الإعاقة ودرجاتها والنزول عن الضوابط الموضوعة لتنفيذ المرحلة حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من راغبى التدريب والتأهيل والعمل من ذوى القدرات الخاصة.واستهدف تنفيذ المبادرة مرحلتين شملت الأولى 6 محافظات الإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، وبنى سويف، وأسيوط، وأسوان، والثانية تستهدف باقى محافظات الجمهورية حتى نصل بأبنائنا وأخواتنا من ذوي القدرات الخاصة إلى بر النجاح وتحقيق التنمية الاقتصادية سويًا ومعًا.وتم تنفيذ المرحلة الأولى فى 6 محافظات وذلك خلال الفترة من شهر مايو عام 2018 حتى يناير عام 2020 الحالى، واختتمت المرحلة الأولى أعمالها فى محافظة أسوان خلال شهر يناير الماضى، وقد تم تنفيذ 18 برنامجا تدريبيا فى محافظات هذه المرحلة، وبلغ إجمالي المتدربين 893 شابا وفتاة من الذكور 593، بينما كان الإناث 300.وتم توفير 622 فرصة عمل مختلفة والتى تناسب درجة ونوع المؤهل والإعاقة، ومناقشة 270 فكرة مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر في مختلف المجالات.ويجرى حاليا وضع خطة الوزارة لتنفيذ المرحلة الثانية بباقي محافظات الجمهورية لتعزيز استفادة أكبر عدد ممكن من ذوى القدرات الخاصة وتلبية احتياجات (صناع التحدى) من كافة برامج التدريب على المهارات والحرف المختلفة والتى تناسب قدراتهم لزيادة معدلات إدماجهم فى سوق العمل ودعم مشاركتهم فى رفعة وطننا الحبيب مصر، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل الثلاثة وكافة مؤسسات المجتمع لدعم قضايا الأشخاص ذوى القدرات الخاصة والارتقاء بمشاركتهم الفعالة لتحقيق خطة التنمية المستدامة.وتشمل مبادرات السلامة والصحة المهنية مبادرة "أعرف احمى نفسك": تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصناعية للمنشآت التى يعمل بها 50 عاملا فأكثر مع تجميع عدد من العمال لعدة منشآت متماثلة، وكانت بدايتها فى شهر مايو 2018، وتم عقد 12000 مبادرة بجميع محافظات مصر استفاد منها 250 ألف عامل بجميع المنشآت الصناعية بجميع محافظات مصر.أما مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" وتهدف إلى تنفيذ جميع الاشتراطات الخاصة بالالتزام بالسلامة والصحة المهنية ليتم استيفاء جميع هذه الاشتراطات فى أثناء التفتيش الميدانى على بعض المنشآت الكبيرة وذات الخطورة العالية، وشكل فريق عمل من المكتب والمديرية مع مندوب الوزارة لمتابعة المنشأة، وبداية عقدها يونيو 2018، وقد تم عقد 10 مبادرات بجميع محافظات مصر استفاد منها 15 ألف عامل بجميع المنشآت الصناعية بجميع محافظات مصر.مبادرة "صحتك غالية علينا": تهدف إلى نشر ثقافة الصحة المهنية لتقليل الأمراض المهنية قبل حدوثها وتقليل إصابات العمل وبناء على تقارير وإحصائيات الأمراض المهنية وإصابات العمل تم عمل المبادرة، وقد بدأت المبادرات فى مايو 2018، وتم عقد 3000 مبادرة بجميع محافظات مصر، استفاد منها 50 ألف عامل بجميع المنشآت الصناعية بجميع محافظات مصر.أما مبادرة "مفتش جديد": وتهدف إلى شرح نقاط الضعف للمفتشين وكذلك نشر المفاهيم القانونية المطابقة للقوانين وكذلك نشر الوعي بكيفية استخدام أجهزة القياس فى التفتيش الميدانى على ضوء زيارات التوجيه الفني المقام بمعرفة موجهى الإدارات العامة بالوزارة، وبدأت المبادرات فى فبراير 2019، وتم عقد 19 مبادرة بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، استفاد منها 350 مفتشًا للسلامة والصحة المهنية بــ 19 مديرية.مبادرة "مستقبلك بين ايديك "، وتهدف إلى تنفيذ البروتوكولات الموقعة بين وزارة القوى العاملة والجامعات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال بين طلبة الجامعات، وقد بدأت فى يناير 2019، وتم عقد 12 مبادرة بجميع الجامعات التى تم عقد بروتوكول معها لنشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال، واستفاد منها 7000 طالب بجامعات الإسكندرية، والشرقية، والمنصورة، وعين شمس، ومعهد المنصورة، والأزهر.