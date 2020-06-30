تعافي رئيس قسم الباطنة بمستشفى زفتى العام من كورونا

أعلن الدكتور محسن شاهين، رئيس قسم الباطنة بمستشفى زفتى العام، بمحافظة الغربية، تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد خضوعه للعزل المنزلي لتلقى العلاج.وذكر الدكتور محسن شاهين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه عقب تأكده من إصابته بالفيروس، وعقب ما أثبتت التحاليل والأشعات اللازمة إصابته بالمرض، فضل عزل نفسه عزلًا منزليًا وتخبر جميع مخالطيه بإصابته حتى لا يكون سببا في إيذاء أحد.وأضاف أنه اتصل بإدارة مستشفى زفتى العام، وطلب من زملائه الحذر والحيطة في التعامل مع الحالات الإيجابية والاشتباه وعدم التهاون، وأكد أنه قام بشراء الأدوية الخاصة ببروتوكول علاج حالات كورونا، وخضع للعزل المنزلي بمفرده، بعيدا عن أفراد أسرته، موجهًا شكره لجميع من ساعده خلال تلك المحنة، مضيفًا أنه عاد لعمله بالمستشفى العام الذي يعتبره واجبا مقدسا.