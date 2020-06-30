«الزراعة»: مصر الثالثة عالميًا فى تصدير البصل المجفف

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن أن مصر استطاعت خلال الـ6 سنوات الماضية أن تصبح الدولة الأولى عالميًا في إنتاج وتصدير "زيتون المائدة" و"الموالح" و"الفراولة المجمدة"، بالإضافة إلى أنها احتلت المركز الثالث عالميًا في إنتاج "البصل المجفف" وتصديره.وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح "، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة حريصة على الاهتمام بالإنتاج الزراعي على اعتبار أن المنظومة الزراعية أحد مقومات الأمن القومي لتوفير الغذاء للمواطن.وأشار متحدث الزراعة، إلى أن اهتمام الدولة بالمنظومة الزراعية شمل محورين، وهما: التوسع الأفقي في الأرض والتوسع الرأسي في الأرض، بالإضافة إلى تعظيم العائد والاستفادة من كل وحدة أرض ووحدة مياه.