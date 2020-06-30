محمود شعلان: السيسي صاحب دور وطني في إنجاح ثورة 30 يونيو
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:39 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
هنأ النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا إنه صاحب الدور الوطني الرئيسي في نجاح هذه الثورة. مشيرا إلى أن قيام الجيش بمساندة 30 يونيو والاستجابة للمطالبات الشعبية بخلع الرئيس الإخواني محمد مرسي من منصبه، جعلها واحدة من الثورات العظيمة في القرن العشرين.
وأضاف في بيان اليوم، أن العالم كله ساند ثورة 30 يونيو وقت حدوثها قبل 7 سنوات، ولا يزال يحتفي بها وسعيدا بتداعياتها لأنها نبهت العالم إلى خطر الإخوان وكشفت للجميع طريقة تغلغلهم وسيطرتهم على الدول.
أشار إلى أن الجماعات الدينية والإخوانية والتكفيرية المتطرفة، ظلت عشرات السنين تمارس إرهابها وتنشر فكرها الظلامي، دون أن تقدر أي من الأنظمة على التصدي لها بالطريقة التي فعلتها مصر والرئيس السيسي. لذلك جاءت ثورة 30 يونيو كثورة إنقاذ للعالم من خطر الإرهابيين.
وأضاف في بيان اليوم، أن العالم كله ساند ثورة 30 يونيو وقت حدوثها قبل 7 سنوات، ولا يزال يحتفي بها وسعيدا بتداعياتها لأنها نبهت العالم إلى خطر الإخوان وكشفت للجميع طريقة تغلغلهم وسيطرتهم على الدول.
أشار إلى أن الجماعات الدينية والإخوانية والتكفيرية المتطرفة، ظلت عشرات السنين تمارس إرهابها وتنشر فكرها الظلامي، دون أن تقدر أي من الأنظمة على التصدي لها بالطريقة التي فعلتها مصر والرئيس السيسي. لذلك جاءت ثورة 30 يونيو كثورة إنقاذ للعالم من خطر الإرهابيين.