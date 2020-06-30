محمود شعلان: السيسي صاحب دور وطني في إنجاح ثورة 30 يونيو

هنأ النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا إنه صاحب الدور الوطني الرئيسي في نجاح هذه الثورة. مشيرا إلى أن قيام الجيش بمساندة 30 يونيو والاستجابة للمطالبات الشعبية بخلع الرئيس الإخواني محمد مرسي من منصبه، جعلها واحدة من الثورات العظيمة في القرن العشرين.وأضاف في بيان اليوم، أن العالم كله ساند ثورة 30 يونيو وقت حدوثها قبل 7 سنوات، ولا يزال يحتفي بها وسعيدا بتداعياتها لأنها نبهت العالم إلى خطر الإخوان وكشفت للجميع طريقة تغلغلهم وسيطرتهم على الدول.أشار إلى أن الجماعات الدينية والإخوانية والتكفيرية المتطرفة، ظلت عشرات السنين تمارس إرهابها وتنشر فكرها الظلامي، دون أن تقدر أي من الأنظمة على التصدي لها بالطريقة التي فعلتها مصر والرئيس السيسي. لذلك جاءت ثورة 30 يونيو كثورة إنقاذ للعالم من خطر الإرهابيين.