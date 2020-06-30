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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (انفوجراف)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:32 م
موظفين الدولة
موظفين الدولة
أميرة ممدوح
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يبدأ اعتبارًا من غد الأربعاء تعديل جداول رواتب موظفى الدولة بعد إضافة العلاوات والحوافز الجديدة، والتى من شأنها تحسين مستويات الأجور لكافة الجهات الإدارية المخاطبة وغير المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والتى نستعرض أبرزها ووفقًا لإنفوجراف نشره الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فيما يلى:

- صرف علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا وتضاف للأجر الوظيفى.

- علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الأساسى فى 30-6-2020 أو تاريخ التعيين لمن يعين بعده، وبحد أدنى 75 جنيه شهريًا وتضاف للأجر الأساسى.

- علاوة ترقية لمستحقى الترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى وتضاف للأجر الوظيفى.

- حافز إضافى تتراوح قيمته بين 150 جنيه للدرجة الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيها للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيها لدرجة مدير عام كبير، 350 جنيها الدرجة العالية، ووصولًا لـ 375 جنيها للدرجة الممتازة.
الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (انفوجراف)
الزيادات الجديدة فى أجور موظفي الدولة (انفوجراف)

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