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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:28 م
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، والتى صدر لها القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بالسير فى إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالى الغربى، والعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وأيضًا اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق ذات الأولوية.

كما وجه وزير الإسكان بتشكيل اللجان المختصة، وعقد اللقاءات مع المستثمرين والملاك، بصفة دورية، وفقًا لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها معهم، وذلك للإسراع بتنمية الساحل الشمالى الغربى، وكذا عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنمية الساحل الشمالى الغربى، وحل مشاكل المستثمرين.

وكلف الوزير بإعداد واعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة رأس الحكمة الجديدة، كمدينة سياحية عالمية متكاملة، وواحدة من مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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