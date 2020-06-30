«الأوقاف» عن فتح المساجد: فرحانين جدًا بالتزام المصلين

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الوزارة أحكمت السيطرة على كل المساجد، ونقتها من أصحاب الفكر المتشدد، مشيرًا إلى قدرة الوزارة بإلزام كل المساجد بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف أبو عمر خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يتم رصد مخالفة واحدة لقرارات فتح المساجد مؤخرًا، حيث إن كل المتعاملين مع المساجد لديهم فكر واعي، معلقًا: "إحنا فرحانين جدًا بالالتزام".وأضاف أن الفترة الحالية هي الأفضل لكل من يريد أن يخدم دينه في ظل القيادة السياسية الحكيمة، مشيرًا إلى قطع شوط كبير في تصحيح الخطاب الديني.