إعدام ألف و320 كلبًا ضالًا في أسوان

بعد ورود العديد من الشكاوى للمحافظ، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولى الطب البيطرى بضرورة تكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والحد من خطورتها، وذلك فى إطار خطة عمل دورية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل المرور على كافة المناطق والأحياء السكنية على مستوى المحافظة لرصد أماكن انتشار الكلاب والتعامل معها بالشكل المطلوب، وبما يسهم فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والأهالى وخاصة الأطفال.ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطرى بأسوان، أن الحملات التى يقوم بها الطب البيطرى أسفرت فى الفترة الماضية عن التعامل مع وإعدام ألف و320 كلبا ضالا، بالإضافة إلى استهلاك 660 كم من المواد المتخصصة فى مكافحة الكلاب الضالة، مؤكدًا استمرار حملات المكافحة لتغطى جميع المراكز والمدن.