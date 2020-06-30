«عربية النواب» تشيد بكلمة مصر أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن كلمة مصر التى القاها وزير الخارجية سامح شكرى أمام مجلس الأمن الدولى بشأن ملف سد النهضة كانت قوية ومعبرة عن رؤية مصر مشيدا بتأكيد وزير الخارجية بأن تجاوز المصالح الضيقة يحتاج لتضافر الجهود وأن قضية سد النهضة محل اهتمام كبير للشعب المصرى فى ظل وجود خطر يهدد حياة المصريين وأن مشروع السد شيدته أثيوبيا على ضفاف النيل ما يهدد حياة ملايين المواطنين.وقال " أباظة " فى بيان أصدره اليوم إن السفير سامح شكرى وضع العالم كله امام مسئولياته التاريخية بتأكيده أن مصر تدعم حق اثيوبيا فى التنمية لكن مع ضرورة الحفاظ على حقوق المصريين والسودانيين فى المياه، وأن ملء وتشغيل السد بشكل أحادى دون اتخاذ أية إجراءات تحمى حقوق المصريين والسودانيين، ما يثير الأزمات والصراعات ويثير المشكلات فى المنطقة بشكل كامل.مشيدًا بدعوة وزير الخارجية لمجلس الأمن لممارسة دوره فى منع تصاعد التوتر والصراعات فى إقليم يعانى قدرا من الهشاشة وتأكيده ثقة مصر فى مجلس الأمن للوفاء بمسئولياته للتصدى لأى محاولات لاتخاذ إجراءات أحادية.وأن مصر فضلت طرحت الأمر على مجلس الأمن تجنبا للتصعيد وأشاد النائب أحمد فؤاد اباظة بتحذير وزير الخارجية من أى محاولات تعريض حياة المصريين والسودانيين للخطر جراء أى خطوات أحادية حول سد النهضة وتأكيده أن الدولة المصرية الأكثر شحا فى موارد المياه وهذا الواقع يدفع الملايين للعيش على ضفاف النيل وأن مصر تعانى من شح مائى كبير بعكس اثيوبيا التى تمتلك موارد كبيرة للمياه فى افريقيا وأن ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى سيؤدى ذلك لتفاقم الوضع وتعريض حياة الملايين فى مصر والسودان للخطر.