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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشعب والجيش والشرطة في احتفالية «الثقافة» بذكرى 30 يونيو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:09 م
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
آلاء حسن
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تهدي وزارة الثقافة إلى شعب مصر وأبطال الجيش والشرطة من خلال قناتها على اليوتيوب، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تبث فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وأحياها جميع فرق دار الأوبرا المصرية.

يتضمن الفاصل الأول منها أوبريت "حراس أمانك" كلمات بهاء الدين محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد فرحات، وقيادة موسيقية الدكتور مصطفى حلمي، وغناء ريهام عبدالحكيم، مى فاروق، رحاب مطاوع، أحمد عفت، وليد حيدر، وهانى عامر.

ثم تعرض لوحة فنية لفرقة باليه أوبرا القاهرة بعنوان "إرادة شعب" من باليه الأهرامات والثورة والتى تعبر عن إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو وجسدتها الباليرينا سحر حلمي، رؤية وتدريب أرمينيا كامل، ومن إخراج الدكتور عبدالمنعم كامل.

بعدها تعزف الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مقطوعة بعنوان "الأبطال" من مؤلفات الدكتور جمال سلامة وتهديها إلى جموع المصريين وأبطال الوطن من رجال الجيش والشرطة، وتختتم الاحتفالية ببانوراما للأغانى الوطنية في القرن العشرين تبث للمرة الأولى، وتتضمن مجموعة من أهم الأعمال الوطنية التى قدمت خلال القرن الماضى، وتدعم وتغرس روح الانتماء وتحفز على الإنتاج والعمل، وذلك بمشاركة فرق عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية وكورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو صلاح غباشي، أوركسترا القاهرة السيمفوني، وأوركسترا وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتوزيع الدكتور مصطفى ناجي.

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