وفاة أول صيدلي في الإسماعيلية بسبب كورونا

شهدت محافظة الإسماعيلية وفاة أول صيدلي بها متاثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بعد تدهور حالته الصحية أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العزل.ونعت نقابة صيادلة الإسماعيلية برئاسة الدكتور صفوت عبدالمقصود، وفاة الصيدلي عبدالرحمن فتيح بعد إصابته بالفيروس.وأصدرت النقابة بيانًا لنعي الشهيد، قالت فيه "إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره لا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون. ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة صيادلة الإسماعيلية أول شهيد لها بإذن الله بفيروس كورونا اللعين الدكتور عبدالرحمن فتيح. اللهم تقبله قبولًا حسنًا وأكرم نزله في جنات النعيم، اللهم ارزق أهله صبرًا جميلًا إنك على كل شيء قدير".