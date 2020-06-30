«أطفال مصر» يجرى جراحة دقيقة لرضيع ولد بعيوب فى القلب

نجح أطباء مستشفى أطفال مصر للتأمين الصحى فى إنقاذ طفل مصاب بعيوب خلقية عدة فى القلب، رغم الضغط الكبير الذى تتعرض له المنظومة الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا.وكشف مصدر عن أن سن الطفل ٧ أشهر ووزنه ٥ كيلوجرامات، ويعانى من جذع شريانى بديل عن الشرايين الرئيسية للقلب مع وجود ثقب بين البطينين وارتفاع فى ضغط الشريان الرئوى، ما جعل مهمة إنقاذ حياته محفوفة بالمخاطر، لكن الأطباء بقيادة الأستاذ الدكتور العطافى المتولى، أستاذ جراحة القلب المتخصص فى إصلاح العيوب الخلقية للأطفال بكلية الطب بجامعة طنطا، تمكنوا من تحقيق النجاح الطبى الكبير، تحت إشراف الدكتور ياسر فوزى، مدير المستشفى، ليضاف هذا الإنجاز إلى تاريخ المستشفى الحافل بالإنجازات.وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أن الجراحة الدقيقة تضمنت تكوين صمام أحادى لقلب الطفل وتكوين صمام رئوى باستخدام «رتقة داكرون»، وأصبح قلب الطفل يعمل بكفاءة عالية.