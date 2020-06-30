سقوط 3 عاطلين بـ2 كيلو أستروكس قبل بيعه بمدينة نصر والنزهة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن،من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 2 كيلو من مخدر "الأستروكس" فى النزهة ومدينة نصر.ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط مسجل شقى خطر "سرقات عامة"- سائق "له معلومات جنائية"، أثناء استقلالهما سيارة "ملك وقيادة الثانى"، وبحوزتهما كمية من مخدر "الاستروكس" وزنت 580 جراما- مبلغ مالى- سلاح أبيض "كتر".كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، أثناء استقلاله دراجة نارية "ملكه"، وبحوزته كمية من مخدر "الأستروكس" وزنت 1،500 كيلو جرام- مبلغ مالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.