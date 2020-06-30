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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط 3 عاطلين بـ2 كيلو أستروكس قبل بيعه بمدينة نصر والنزهة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:06 م
سقوط عاطلين
سقوط عاطلين
هدير مصطفي
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن،من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 2 كيلو من مخدر "الأستروكس" فى النزهة ومدينة نصر.

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط مسجل شقى خطر "سرقات عامة"- سائق "له معلومات جنائية"، أثناء استقلالهما سيارة "ملك وقيادة الثانى"، وبحوزتهما كمية من مخدر "الاستروكس" وزنت 580 جراما- مبلغ مالى- سلاح أبيض "كتر".

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، أثناء استقلاله دراجة نارية "ملكه"، وبحوزته كمية من مخدر "الأستروكس" وزنت 1،500 كيلو جرام- مبلغ مالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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