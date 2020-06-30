طرح تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة للمرحلة الثانية سكني وصناعي بالعاشر

أعلن المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، طرح تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وحراسة شبكات المياه والري لأحياء الـ9، 13، 15، بالمدينة وتنفيذ أعمال التشغيل لشبكات الصرف الصحي لنفس الأحياء بالإضافة إلى تنفيذ عملية تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة بالمرحلة الثانية سكني وصناعي" بالمدينة من خلال 3 مناقصات عامة للشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.وقال إنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 50 ألف جنيه للمناقصة الأولى والثانية، و160 ألف جنيه لمناقصة الثالثة، ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حده، موضحًا أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد 299 جنيها للمناقصة 1و2، وسداد 399 جنيها للمناقصة الـ3.وأوضح أنه ستعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة الأولى يوم الأحد الموافق 19 يوليو المقبل والثانية يوم الاثنين الموافق 20 يوليو، والثالثة يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو بمقر الجهاز الساعة 10 صباحًا.وأضاف أن جلسة فتح المظاريف الفنية ستعقد لـ3 مناقصات خلال يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 10، 11، 12 أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصتين 1و2 "الفئة الثالثة"، بينما المناقصة الـ3 الخاصة بأعمال تشغيل محطات القوي الكهربائية والخطوط والمحولات الفئة الأولى.وأشار إلى أن هذه المناقصات تخضع لأحكام القانون رقم "182 " لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.