«1000 كاتب»: 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية

أكد الناقد الفني محمود حجاج، مؤسس مبادرة "1000 كاتب" وملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي، أن ثورة 30 يونيو نقطة تحول فى التاريخ الحديث، وانحياز الجيش والشرطة وأجهزة الدولة المختلفة للشعب المصري فقط وليس لأشخاص أو تنظيمات أو جماعات، ورسخ ذلك مفهوما جديدا للمواطنة والوطنية والوطن.وأوضح " حجاج"، في تصريحات له اليوم، أن ما بعد 30 يونيو هي مرحلة الشباب كما أكدت على ذلك القيادة السياسية، ولا بد من مشاركة الشباب فى كافة القضايا الوطنية والاجتماعية والسياسية خاصة مكافحة الإرهاب والتطرف.وأضاف أن من أبرز هذه القضايا نشر السلام بكافة أشكاله، سواء السلام الاجتماعي وقبول الآخر أو السلام العالمي باستخدام القوة الناعمة الثقافة والفن، ولذلك أسسنا "ملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي" لدمج الثقافات العربية وكثير من الفعاليات الأخرى وتنفيذها مبادرة "1000 كاتب" وحملتها الإعلامية.