محمد رمضان: كنت أول فنان اعتلى منصة التحرير في 30 يونيو

تحتفل مصر بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، ورحيل الجماعة الإرهابية عن حكم مصر بعد ثورة شارك فيها الملايين من المصريين منددين بربط الإخوان الدين بالسياسة، كما شارك عدد من الفنانين في هذه المظاهرات ومنهم الفنان محمد رمضان.وكان محمد رمضان أول الفنانين المشاركين في ثورة الثلاثين من يونيو وحضر صباح هذا اليوم واعتلى منصة التحرير وألقى كلمة كانت بعنوان "لا تربط ثابت بمتحرك" وشرح وجهته في هذا الأمر، مؤكدًا أن الدين ثابت والسياسة متغيرة منددًا بربط الإخوان بين الدين والسياسة لخداع المواطنين ودعاهم للرحيل قائلًا "ارحل".وأكد رمضان خلال لقاء تليفزيوني سابق على "دي إم سي" بفخره بهذه المشاركة قائلًا: "كنت أول فنان يشارك في الثورة ويعتلي المنصة وهاجمت الإخوان".