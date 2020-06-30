أردوغان يبتز الاتحاد الأوروبي بورقة اللاجئين مجددًا

انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر بروكسيل الرابع لدعم مستقبل سوريا ودول المنطقة الذي انطلق في وقت سابق اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنه لم يفِ بتعهداته بشأن اللاجئين السوريين، وإعادة توطينهم، كما اتهم أوغلو اليونان بإعادة اللاجئين إلى البحر، وقال أوغلو: لقد أغلقت اليونان حدودها وأعادت اللاجئين السوريين إلى البحر".تأتي تصريحات أوغلو في وقت اشتد فيه النزاع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، حيث اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا الأسبوع الماضي بعرقلة عملية "إيرني" من أجل مراقبة حظر السلاح، فيما أكد مسئولون في بروكسل الأربعاء الماضي قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو، تركيا تعرقل مساعي الاتحاد لتأمين مساعدة حلف شمال الأطلسي لعملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط (إيرني).