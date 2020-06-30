استعجال التحريات حول عصابة سرقة شقق التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، باستعجال التحريات الأمنية حول قيام 3 متهمين بتكوين عصابة لسرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "شادى.م"، و"كريم. ع"، و"أحمد.ع" عاطلين وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع، وسرقة 9 شقق سكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع يفيد بسرقة الشقق السكنية وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم.وبسؤالهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بدائرة القسم، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.