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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

4 جرائم قتل أثارت الرأي العام خلال شهر يونيو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:40 ص
جرائم قتل
جرائم قتل
هدير مصطفي
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شهدت محافظة القاهرة عدة جرائم هزت الرأي العام خلال شهر يونيو وتمكن رجال مباحث العاصمة بقيادة اللواء نبيل سليم من حل لغز تلك الجرائم خلال ساعات من وقوعها.

شاب يقتل زوج والدته ويلقيه من الطابق الخامس
شهدت منطقة البساتين واقعة مأساوية عندما أقدم شاب بمساعدة 3 آخرين على إلقاء زوج والدته من الطابق الخامس بعد اغتصابه ابنة زوجته وحملها منه سفاحا بمنطقة البساتين.

وقال شهود عيان لرجال المباحث إن المجنى عليه متزوج من والدة الشاب المتهم منذ سنوات وقام بالتعدى على ابنة زوجته وشقيقة المتهم جنسيا وحملت منه سفاحا فقام شقيقها بمساعدة أقربائه بالقائه من الطابق الخامس.

زوجة تتهم زوجها بالقائها من الطابق الخامس بسبب بكورونا
كما شهدت منطقة المطرية سقوط ربة منزل من الطابق الخامس وأصيبت بعدة كسور في الجمجمة والعمود الفقري، وعقب نقلها لمستشفى الزيتون اتهم أقاربها الزوج بأنه ألقاها من الطابق الخامس عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وبإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة هي أن الزوجة مصابة بمرض نفسي وهي من ألقت نفسها من شرفة منزلها بسبب تعدي زوجها عليها بالضرب وكثرة الخلافات الزوجية وبسؤال المجني عليها أيدت ما ورد في تحريات المباحث

بائع بطيخ ينهي حياة زوجته عقب شهر العسل بحلوان
وفي حلوان لقت سيدة مصرعها بعدما تعدى عليها زوجها بائع البطيخ بعصا خشبية بمنطقة المساكن الاقتصادية بسبب خلافات بينهما نشبت بعد أيام من زواجهما وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وقام المتهم بتسليم نفسه لقوات الأمن مبررا فعلته بأنه كان دائم الشك في تصرفاتها وأنها على علاقة بآخر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

عامل يقتل زوجته حرقا بالظاهر
لقت ربة منزل مصرعها حرقا داخل شقتها بمنطقة الظاهر وعقب انتقال رجال الأمن وتمكنهم من إخماد النيران، وبسؤال شهود العيان حول الواقعة قرروا أن الشقة يقطنها عامل وزوجته وابنتهما وكانا يتشاجران دائما وكان متواجدا رفقة المتوفاة قبل نشوب الحريق وهرب بعدها.

وبعمل التحريات توصل رجال مباحث الضاهر إلى أن الزوج هو المتهم بقتل زوجته وتمكن من الهرب وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات أسرية بينهم فقرر التخلص من زوجته وقام بحرق الشقة باكملها وهرب لابعاد الشبهة الجنائية عنه.

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