الكنيسة المارونية تحيي ذكرى 30 يونيو بلافتات وصلاة لمصر
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:35 ص
جرجس صفوت - ماريان رسميطباعة
أحيت المطرانية المارونية في القاهرة ذكرى ثورة 30 يونيو، بتعليق لافتات على الكاتدرائية، ودار المطرانية بحي الظاهر بمحافظة القاهرة.
وحملت اللافتات صورتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمطران جورج شيحان مطران الموارنة بالقاهرة، وعبارات الثناء للرئيس بوصفه "قائد ثورة 30 يونيو"، و"أبو المصريين جميعا"، و"حفظكم الله ورعاكم"، وتحيا مصر".
كما ترأس المطران شيحان قداس بالأمس من داخل "كاتدرائية القديس يوسف المارونية" ذاكرا في عظته امجاد الثورة، والصلاة من أجل مصر وقيادتها وشعبها ومؤسساتها، داعيا الله أن يحفظها، ويعزز مسيرة الرئيس نحو التنمية والاستقرار.
وحملت اللافتات صورتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمطران جورج شيحان مطران الموارنة بالقاهرة، وعبارات الثناء للرئيس بوصفه "قائد ثورة 30 يونيو"، و"أبو المصريين جميعا"، و"حفظكم الله ورعاكم"، وتحيا مصر".
كما ترأس المطران شيحان قداس بالأمس من داخل "كاتدرائية القديس يوسف المارونية" ذاكرا في عظته امجاد الثورة، والصلاة من أجل مصر وقيادتها وشعبها ومؤسساتها، داعيا الله أن يحفظها، ويعزز مسيرة الرئيس نحو التنمية والاستقرار.