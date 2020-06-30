الكنيسة المارونية تحيي ذكرى 30 يونيو بلافتات وصلاة لمصر

أحيت المطرانية المارونية في القاهرة ذكرى ثورة 30 يونيو، بتعليق لافتات على الكاتدرائية، ودار المطرانية بحي الظاهر بمحافظة القاهرة.وحملت اللافتات صورتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمطران جورج شيحان مطران الموارنة بالقاهرة، وعبارات الثناء للرئيس بوصفه "قائد ثورة 30 يونيو"، و"أبو المصريين جميعا"، و"حفظكم الله ورعاكم"، وتحيا مصر".كما ترأس المطران شيحان قداس بالأمس من داخل "كاتدرائية القديس يوسف المارونية" ذاكرا في عظته امجاد الثورة، والصلاة من أجل مصر وقيادتها وشعبها ومؤسساتها، داعيا الله أن يحفظها، ويعزز مسيرة الرئيس نحو التنمية والاستقرار.