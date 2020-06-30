لبنان: فرنسا شريك أساسي لنا

أكد وزير الصناعة اللبناني، عماد حب الله، أن فرنسا شريك رئيسي للبنان، وأنها مستمرة في دعمه على كافة المستويات في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والعمل المتواصل على تطويرها.وقال وزير الصناعة اللبناني، في تصريحات اليوم الثلاثاء، خلال استقباله مسئولين اقتصاديين فرنسيين، إن الحكومة اللبنانية ماضية قدما في الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها من أجل تحقيق النهوض الاقتصادي.