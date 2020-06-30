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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ياسر قورة عن ثورة 30 يونيو: أنقذت البلاد وبدأت عهد بناء جديد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:30 ص
المهندس ياسر قورة
المهندس ياسر قورة
إسلام نصير
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تقدم المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن هذه الثورة كانت بمثابة طوق النجاه الذي أنقذ الدولة المصرية من مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي قضت على خيرات وموارد الوطن، وأصبحت مصر مهددة في جميع قطاعات التي أصابها الشلل والتآكل جراء حكم تلك الجماعة.

ولفت قورة، في بيان له، أن العام الذي حكم فيه الإخوان مصر، كان عام دامس لم ترى فيه مصر النور، فجميع القطاعات أصابها التآكل والاقتصاد المصري سجل تراجع لم يشهد له مثيل من قبل، فجميع قطاعات الدولة إيرادتها انخفضت بشكل مفاجىء، نتيجة الافتقاد لوجود إدارة تعمل وفق لسياسات محددة، فهؤلاء الإرهابيين لم ينظروا سوى لنهب الخيرات والثروات وفتح مصر لتكون بوابة لاستقبال تلك الجماعات على أرضها وتحويلها لأرض خراب يسكنها الإرهاب والدماء والحرب.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد السابق، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تحولت من بؤرة خراب ودمار إلى دولة بناء حديثة قوامها العمل والبناء وإصلاح ما أفسدته تلك الجماعات، فعلى مدار ست سنوات الماضية أصبح الاقتصاد المصري يحتل مكانة عالمية كبيرة وذلك بشهادة التقارير الخارجية وصندوق النقد الدولي.

وأشار إلى ان القطاعات الحيوية سجلت إيرادات كبيرة أهمها السياحة والصناعة، فضلا عن توفير كافة متطلبات المواطنين من وقود ومياه وكهرباء، هذا بخلاف تدشين عدد من المشروعات القومية العملاقة.

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