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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الكمار»: 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مظلم وأعادتها للمسار الصحيح

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:30 ص
مصطفى الكمار
مصطفى الكمار
محمد الشريف
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قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الإدارة الملحية بالبرلمان، إن ثورة 30 يونيو هي التجسيد الحقيقي لمعنى ثورة شعب حماها الشعب، فالشعب المصري والقوات المسلحة واحد، لا يمكن التفريق بينهما، فالقوات المسلحة من الشعب وهي الدرع الذي يحميه.

وأضاف الكمار أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مظلم، خططت له جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن وعي الشعب المصري الذي ثار ضد حكم الإخوان، في ثورة شهد التاريخ أنها من أكبر الثورات وأكثرها نبلا، حيث لبت القوات المسلحة نداء الشعب لحماية ثورته ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع الكمار" 30 يونيو كانت بداية الطريق نحو مصر الحديثة، واستعادة مصر وإعادتها إلى الطريق الصحيح الذي يضمن لها التقدم والاستقرار، وبالتالي لا يمكن أن تمر الذكري السابعة للثورة دون أن نوجه التحية للشعب المصري والقوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان مستعدا ولا زال بالتضحية بحياته فداءا لمصر وشعبها".

واستطرد الكمار أن ثورة 30 يونيو شهدت توحد كلمة المصريين على أمر واحد وهو إزالة الأخوان من الحكم، جميعهم تحت راية الوطن ومن أجل مصر، ليسطروا تاريخا سيحيا أبد الدهر، ليجسد تلك اللحظة التي قال فيها المصريين كلمتهم ضد حكم جماعة إرهابية أردات أن تملأ بطونها وخزائنها من خيرات مصر، وأن تتحول مصر إلى عزبة يحكمها المرشد بما يحقق مصالح الجماعة دون النظر إلى الشعب.
ووجه الكمار أسمى معاني الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة، الذين حموا الشعب ودائما يحملون أرواحهم فوق أيديهم من أجل إنفاذ إرادة الشعب وحمياته.

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