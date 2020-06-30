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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القرش الحوتي يظهر في البحر الأحمر بعد إزالة مخلفات «إعصار التنين»

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:28 ص
القرش الحوتي
القرش الحوتي
أريج الجيار
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن محميات أبو جالوم بجنوب سيناء رصدت القرش الحوتي أثناء حملة تنظيف قاع البحر الأحمر بمدينة طابا ضمن مبادرة وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" بالتنسيق مع المحافظة وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وكافة الجهات المعنية.

وأكدت وزيرة البيئة أن ظهور القرش الحوتي يعد استجابة جديدة للحياة البحرية لما يحدث من تضافر الجهود للتنظيف قاع البحر وحمايته للحفاظ على التنوع البيولوجى مع قلة الأنشطة البشرية في البحر الأحمر، متوجهة بالشكر لجميع المشاركين بالحملة من العاملين بالغوص والسياحة البيئية بمدينة طابا على جهودهم لحماية البيئة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت أن حملة تنظيف قاع البحر بمدينة طابا استمرت لمدة 3 أيام في الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ يونيو الجارى تم خلالها تنظيف مناطق الشاطئ وقاع البحر وأماكن الغوص.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن رفع مخلفات تقدر كميتها بحوالي ٤ أطنان تقريبًا والتي تنوعت بين إطارات سيارات، وقطع حديدية وألواح صاج، ومواسير بلاستيكية، وأسلاك كهرباء، وشمسيات شواطئ وخيوط وشباك الصيد، وأشجار كبيرة، وأعمدة معدنية، وأكياس وأكواب بلاستيكية وزجاجية وهي مخلفات تركتها النوة البحرية بشهر مارس الماضي خلال «إعصار التنين» الذي تعرضت له البلاد.
تنظيف قاع البحر الأحمر
تنظيف قاع البحر الأحمر
القرش الحوتي
تنظيف قاع البحر الأحمر
تنظيف قاع البحر الأحمر
تنظيف قاع البحر الأحمر
القرش الحوتي
تنظيف قاع البحر الأحمر

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