أمس.. أعلى معدل إصابات يومي بكورونا في دمياط

شهدت محافظة دمياط، أمس الثلاثاء، أكبر عدد إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة حتى الآن، حيث تبين وجود ٣٨ حالة إصابة بالفيروس خلال ٢٤ ساعة منقضية.وتم فحص المشتبه في إصابتهم، وتبين وجود ٣٨ حالة جاءت نتيجتها إيجابية، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج وإخطار وزارة الصحة.من جانبه، قال مصدر بمديرية الصحة بدمياط، إن إجمالى إصابات فيروس كورونا بمحافظة دمياط ٨٠٩ حالات، منذ بداية ظهور إصابات بالمحافظة، بالإضافة إلى ٦٨ حالةوفاة.وأضاف وكيل مديرية الصحة بدمياط، أن هناك متابعة للحالات المخالطة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه يتم تسليمهم حقيبة الأدوية ومستلزمات الوقاية الشخصية عن طريق الفرق الطبية بمراكز ووحدات الرعاية الأولية بمحافظة دمياط.كما يتم تقديم الدعمين النفسي والمعنوي للمخالطين والتوعية باحتياطات منع العدوى أثناء فترة العزل المنزلي.ويتم استقبال الحالات ومراحل إجراء الفحوصات، من خلال لجنة طبية خماسية يأتى من بينها ٣ أطباء استشاريين من داخل، وكذلك أخذ العينات ليتم بعدها نقل الحالات الإيجابية إلى مستشفيات العزل الصحى بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للحالات السلبية.