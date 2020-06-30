خالد بشر: ثورة 30 يونيو «وش الخير» على مصر ولولاها لانهار الوطن
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:26 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
قال النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو ستبقى حدثا وطنيا فريدًا ليس له نظير، خلص البلاد من شرور الجماعات الإرهابية وأعاد لمصر المدنية والحضارة من جديد.
قائلا إن السنوات الماضية، أثبتت للعالم أجمع، أن الشعب المصري كان على حق تماما في ثورته ضد الإخوان الإرهابيين، وفضح مؤامراتهم، بعدما انكشفوا بعدها في سوريا وتونس واليمن وغيرها من البلاد.
وأشار في بيان اليوم، أنه لولا ثورة 30 يونيو العظيمة، لكانت مصر دولة محاصرة ومنهارة، مثلما هو الوضع في بلاد عربية عديدة، حيث تنتشر الميليشيات الإرهابية وحيث الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن أبرز مثال على الفوضى.
مشددا على أن ثورة 30 يونيو كانت بداية مرحلة اقتصادية وعمرانية وتنموية جديدة، في مصر، والدليل تصنيف صندوق النقد الدولي، مصر واحدة من أهم 30 دولة في العالم تحقق نموا خلال أزمة كورونا. فـ 30 يونيو كانت وش الخير على مصر ولا تزال.
قائلا إن السنوات الماضية، أثبتت للعالم أجمع، أن الشعب المصري كان على حق تماما في ثورته ضد الإخوان الإرهابيين، وفضح مؤامراتهم، بعدما انكشفوا بعدها في سوريا وتونس واليمن وغيرها من البلاد.
وأشار في بيان اليوم، أنه لولا ثورة 30 يونيو العظيمة، لكانت مصر دولة محاصرة ومنهارة، مثلما هو الوضع في بلاد عربية عديدة، حيث تنتشر الميليشيات الإرهابية وحيث الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن أبرز مثال على الفوضى.
مشددا على أن ثورة 30 يونيو كانت بداية مرحلة اقتصادية وعمرانية وتنموية جديدة، في مصر، والدليل تصنيف صندوق النقد الدولي، مصر واحدة من أهم 30 دولة في العالم تحقق نموا خلال أزمة كورونا. فـ 30 يونيو كانت وش الخير على مصر ولا تزال.