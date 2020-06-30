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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

خالد بشر: ثورة 30 يونيو «وش الخير» على مصر ولولاها لانهار الوطن

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:26 ص
النائب خالد بشر
النائب خالد بشر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو ستبقى حدثا وطنيا فريدًا ليس له نظير، خلص البلاد من شرور الجماعات الإرهابية وأعاد لمصر المدنية والحضارة من جديد.

قائلا إن السنوات الماضية، أثبتت للعالم أجمع، أن الشعب المصري كان على حق تماما في ثورته ضد الإخوان الإرهابيين، وفضح مؤامراتهم، بعدما انكشفوا بعدها في سوريا وتونس واليمن وغيرها من البلاد.

وأشار في بيان اليوم، أنه لولا ثورة 30 يونيو العظيمة، لكانت مصر دولة محاصرة ومنهارة، مثلما هو الوضع في بلاد عربية عديدة، حيث تنتشر الميليشيات الإرهابية وحيث الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن أبرز مثال على الفوضى.

مشددا على أن ثورة 30 يونيو كانت بداية مرحلة اقتصادية وعمرانية وتنموية جديدة، في مصر، والدليل تصنيف صندوق النقد الدولي، مصر واحدة من أهم 30 دولة في العالم تحقق نموا خلال أزمة كورونا. فـ 30 يونيو كانت وش الخير على مصر ولا تزال.

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