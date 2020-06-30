الليلة.. الشاعرة الجزائرية حبيبة محمدي ضيفة «اقرأ معانا»

تحل الشاعرة الجزائرية حبيبة محمدي، في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، ضيفة على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يُبث عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، حيث تقرأ نصوصًا مختارة من ديوانها "كتاب الأرواح الحرة"، وذلك في إطار مبادرة "الثقافة بين إيديك".يُشار إلى أن حبيبة محمدي أول شاعرة وكاتبة جزائرية تحصل على عضوية انتساب لاتحاد كتاب مصر.ومثلت تجربة متميزة في كتابة القصيدة الحديثة، خاصة فيما يعرف بالهايكو أو القصيدة اللوحة أو الإبيجرام والتي تألقت فيها لدرجة التميز، حتى أن الدكتور محمد عناني ترجم قصائدها إلى الإنجليزية واتخذ ديوانها وقت في العراء نموذجًا لقصيدة الهايكو في الوطن العربي.كما صدر لها أعمال: المملكة والمنفى – كسور فى العراء – وقد ترجمه إلى الإنجليزية د. محمد عنانى – فيض الغربة – القصيدة السياسية فى شعر نزار قبانى – ديوان الخلخال.