البنوك تساعد المؤشر السعودي وأداء متباين للأسواق الرئيسية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء تقودها البنوك، إذ ترفع المملكة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها من أول يوليو بينما تباين أداء سائر الأسواق الرئيسية في المنطقة.صعد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة، مع ارتفاع أسهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة ومنتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8 بالمئة.وستزيد المملكة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة من خمسة بالمئة اعتبارا من أول يوليو، في مسعى لتدعيم أوضاعها المالية المتأثرة سلبا بتدني أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي عليه من جراء تفشي فيروس كورونا.لكن سهم مجموعة سامبا المالية نزل 0.4 بالمئة بعد صعود لثلاث جلسات متتالية بفضل اتفاق اندماج أولي مع البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، لإقامة كيان موحد أصوله نحو 214 مليار دولار.وزاد سهم الأهلي التجاري 0.7 بالمئة.