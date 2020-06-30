مصر للطيران: استخدام التذاكر المحجوزة في فترة الغلق في أي وقت

كشف الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من الممكن استخدام التذاكر المحجوزة خلال فترة الغلق في أي وقت، مشددًا على ضرورة التزام جميع الركاب بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم.وأشار زكريا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى الحفاظ على وجود مسافات آمنة بين الركاب، ووضع ملصقات إرشادية للمحافظة على تلك المسافات حفاظًا على سلامة الركاب.وقال زكريا إنه تم إعداد حقيبة مستلزمات وقائية توزع على كل الركاب بالطائرة، وستوزع على جميع الركاب بمختلف الدرجات سواء درجة رجال الأعمال أو الدرجة الاقتصادية.