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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تستعجل تقارير اللجان المشكلة في كارثة مستشفى عزل الإسكندرية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:21 ص
مستشفى البدراوي
مستشفى البدراوي
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قرر المستشار أشرف المغربي، المحام العام لنيابة المنتزه بالإسكندرية، سرعة طلب استعجال تحريات المباحث، وتقارير اللجان التي تم تشكيلها بمعرفة النيابة والتقرير الطبي الخاص بالمتوفيين في حريق مستشفى البدراوي الخاصة، والذي نشب بقسم خاص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد.

ورجحت معاينة النيابة نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بجهاز التكيف والذي تسبب في امتداد النيران واشتعالها بالمستشفى والتي تسببت في وفاة 7 نزلاء مصابين بفيروس كورونا باختناق نتيجة تصاعد الأدخنة.

كما استمعت النيابة، لأقوال طبيب بشري، يعمل بالغرفة محل الحريق فقرر اندلاعه من وحدة المكيف الهوائي بالغرفة، مؤكدًا عدمَ اشتباهه جنائيًّا في الحادث، وأضاف موظف الاستقبال بالمستشفى، أن بداية الحريق من داخل وحدة المكيّف الهوائي المذكور، وأنه حاول إخماده فور اندلاعه باستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية ولكنه لم يتمكّن من ذلك، حيث تصاعدت ألسنة اللهب وامتدت حتى حضرت سيارات الإطفاء وسيطرت عليها.

كما قال الممرضين في تحقيقات النيابة، إنهم حال تواجدهما داخل غرفة العناية سمعوا صوت انفجارًا بوحدة مكيّف الهواء، وشاهدوا خروج ادخنة كثيفة منه واندلاع النيران فيه، وخلال محاولة فصل التيار الكهربائي عن مكتب الاستقبال بالمستشفى فُوجئوا بامتداد ألسنة اللهب وتصاعدها حتى حضرت سيارات الإطفاء وأخمدتها.

وبسؤال مدير العناية المركزة، قرر أنه تم تخصيص الغرفة لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كما قررت النيابة، استدعاء مدير ومسؤولي المستشفى لسؤالهم، والتحفظ على ملف المستشفى بحي المنتزه أول وإحضاره إلى النيابة العامة، ومراجعة تراخيص الأمن الصناعي ومدى تطبيق إجراءات السلامة المهنية داخل المستشفى.

كما قررت النيابة استدعاء مسؤولي العلاج الحر بمديرية صحة بالإسكندرية لسؤالهم عن مدى صحة التراخيص الممنوحة للمستشفى ومنها السماح بإنشاء قسم لعزل مرضى كورونا، ونقل جثث الضحايا تمهيدا لدفنهم، وانتداب مصلحة الطب الشرعى للكشف وتشريح الجثث لبيان سبب الوفاة وفى حالة التعذر يتم مناظرة الجثث خارجيا.

كان فريق من النيابة العامة انتقل إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة وسؤال العاملين والمصابين بالمستشفى، وطلب التحريات وحسر الخسائر.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في أحد المستشفيات الخاصة الموجوده بأحد العقارات السكنية بمنطقة بشر بشارع محمد نجيب دائرة القسم، وسط حالة من الفزع للعاملين بالمستشفى والمرضى الذين يعالجون بها.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وتوجه قوات من الحماية المدنية والدفع ب٥ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده بالمستشفى، وتوجهه سيارات الإسعاف لمكان الحريق لنقل المصابين والمرضى لأماكن أخرى.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق اندلع في مستشفى خاصة، مخصصة لعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، بسبب حدوث ماس كهربائي، وأسفر الحادث وفاة 7 أشخاص بينهم سيدة من المصابين بفيروس كورونا نتيجة اختناقهم، وإصابة 7 أشخاص من طاقم المستشفى إداريين، تم نقل الجثث إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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