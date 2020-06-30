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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المفتي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والعالم العربي (فيديو)

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:21 ص
شوقي علام
شوقي علام
ياسمين عباس
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن يوم 30 يونيو هو يوم عالي وراقي يذكرنا باستعادة الهوية المصرية، واستعادة مصر من بين مستقبل مجهول، مضيفًا: "كنا في هذه الأوقات لا ندرك ما هي المخاطر التي كانت تواجهنا".

وأضاف الدكتور شوقي علام، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه كانت هناك تحديات في هذا الوقت لكننا لم نرضخ لذلك ونجونا.

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أننا كنا على قلب رجل واحد، وغالبًا كانت هذه كلمة السر ومفتاح النجاح للثورة، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والعالم العربي كله، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قاد هذه المرحلة بجرأة واقتدار.

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