المفتي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والعالم العربي (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن يوم 30 يونيو هو يوم عالي وراقي يذكرنا باستعادة الهوية المصرية، واستعادة مصر من بين مستقبل مجهول، مضيفًا: "كنا في هذه الأوقات لا ندرك ما هي المخاطر التي كانت تواجهنا".وأضاف الدكتور شوقي علام، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه كانت هناك تحديات في هذا الوقت لكننا لم نرضخ لذلك ونجونا.وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أننا كنا على قلب رجل واحد، وغالبًا كانت هذه كلمة السر ومفتاح النجاح للثورة، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والعالم العربي كله، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قاد هذه المرحلة بجرأة واقتدار.