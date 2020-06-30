إحالة مخالفات «ريفيرا الشيخ زايد» للنيابة العسكرية

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنَّه كلَّف بشن حملة مكبرة على أراضي «الريفيرا» المعتدى عليها بالتعاون مع أمن الجهاز وقسم شرطة التعمير وقسم أول الشيخ زايد.وقال «فهمي» إنَّ الحملة أسفرت عن إيقاف الأعمال وسحب المعدات وتحرير محضر وإرساله إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء.وأكد تكثيف الحملات الأراضي المعتدى عليها من قبل المخالفين للقانون.