خروج 80 حالة من مستشفيات العزل بالبحيرة بعد تعافيهم

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شفاء وخروج 80 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين حتى مساء الاثنين 29 يونيو 1583 حالة، وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم فى جميع مستشفيات العزل والحجر الصحى بالمحافظة.كما أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.وأكد أهمية تكاتف جميع المواطنين فى المساعد فى الخروج من تلك الفاجعة، مشيرا إلى قيام الوحدة المحلية بجميع مراكز المحافظة بالقيام بالمرور على المصابين بفيروس كورونا، والذى تم حجرهم منزليًا للوقوف على مدى التزامهم بالتعليمات بعدم الاختلاط.