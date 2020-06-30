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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المستشفى الجامعي بكفر الشيخ.. افتتحها الرئيس لخدمة 3 ملايين مواطن

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:18 ص
المستشفى الجامعي
المستشفى الجامعي بكفر الشيخ
عمرو الشامي
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تأسست المستشفى الجامعي بمحافظة كفر الشيخ على أحدث الطرازات العالمية وهو الأكبر من حيث الإمكانيات الحديثة، افتتحها الرئيس السيسي منذ 3 سنوات لخدمة أهالي المستشفى الذي يزيد تعدادهم عن 3 ملايين نسمة.

وتشمل 43 سريرا، 13 غرفة عمليات بنظام الكبسولات التي تمنع العدوى وهي الأحدث في العالم، 64 غرفة عناية مركز منفصلة بنظام العزل الكامل، أجهزة الأشعة التي تعتبر من الأفضل في المستشفيات الدولية، قسم القلب والقسطرة، جناح خاص لقسم النساء والأطفال.

كما تشمل أيضا 16 عيادة خارجية تعمل بالنظام الآلي للتذاكر وترتيب المرضى، قسم خاص بالفيروسات والذي استقبل مرضى من جميع المحافظات وتم صرف الدواء لهم بالمجان، 3 مبانٍ خدمية وإدارية، وسكن للتمريض، أحدث وحدة نفايات في مصر، والتي تعتبر أحدث من المحارق مقارنة بالمستشفيات الأخرى».

وقد تكلف إنشاء المستشفى 360 مليون جنيه بدعم من موازنة الجامعة الحكومية ومصادر التمويل الخاصة بالجامعة إلى جانب التبرعات، وبدأ العمل بالفعل وتجرى حاليا العمليات والتدريبات العملية لطلاب كلية الطب، وتم فتح العيادات الخارجية للمرضى بتذكرة بتكلفة 5 جنيهات فقط شاملة كل شيء، ويعمل المستشفى طبقا للمقاييس العالمية الحديثة.

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