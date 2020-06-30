النقد الدولي يدعم جامبيا بـ21.3 مليون دولار لمواجهة كورونا

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم تسهيلات ائتمانية سريعة بقيمة 21.3 مليون دولار أمريكي لدولة جامبيا، من أجل مساندتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس (كورونا) المستجد على البلاد.ووفقا لوسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، فإن هذه الأموال ستساعد جامبيا على تلبية الاحتياجات العاجلة فيما يتعلق بميزان المدفوعات ودعم جهود البلاد في احتواء انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على جامبيا، لاسيما أن هذا الوباء العالمي والاجراءات الاحترازية العاجلة منه أدت إلى توقف صناعة السياحة (حجز زاوية اقتصاد جامبيا) وعرقلت النشاط التجاري وخفضت التحويلات المالية من الخارج وضخ القطاع الخاص لاستثمارات جديدة في البلاد.ووفقا لصندوق النقد الدولي، فقد خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام الحالي 2020 من 6.3% إلى 2.5%.أما عن فيما يتعلق بالتأثير المباشر لهذا الوباء على موازنة البلاد متضمنة عجز العائدات بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية في البلاد والتباطؤ المتوقع للاستثمارات العامة، فتوقع الصندوق عجزا في الموازنة بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.