255 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل اليوم الثلاثاء، بتسجيل 255 إصابة جديدة بكورونا بينها 181 إصابة في الخليل.وقد أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء أمس الإثنين، عن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع حصيلة العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 2443 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1814، وعدد حالات الشفاء 621، والوفيات 8 حالات.وأضافت الكيلة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن من بين الإصابات 80 حالة في محافظة الخليل و17 حالة في محافظة نابلس، وإصابة في الطيبة بمحافظة رام الله والبيرة.