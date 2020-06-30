3555 إصابة جديدة بكورونا في باكستان والإجمالي 209 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 3555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد إلى 209 آلاف و307 حالات.وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أن الوزارة سجلت 49 حالة وفاة جديدة ليبلغ اجمالي الوفيات 4303 بينما تماثل للشفاء 98 ألفا و503 حالات.وكانت وزارة الصحة الباكستانية قد أعلنت أمس عن تسجيلها 4112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و86 حالة وفاة بينما تماثل للشفاء 95 ألفا و407 حالات.