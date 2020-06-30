1200 من المصريين العالقين يغادرون الكويت عبر 8 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الثلاثاء، مغادرة 1200 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، أسيوط، والاسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.وأوضح الطيران المدني الكويتي - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 635 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 275 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس الاثنين، مغادرة 1045 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، أسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.