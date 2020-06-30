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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

18 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الهند

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:07 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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سجلت الهند اليوم الثلاثاء 18 ألفًا و522 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابات إلى 566 ألفًا و840 حالة.

وأفادت البيانات الواردة بأن عدد الوفيات بلغ 16 ألفًا و893 حالة في حين تجاوز عدد المتعافين 334 ألف شخص.

من جانبها ذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيوجه كلمة إلى الأمة في وقت لاحق اليوم لتوضيح آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

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