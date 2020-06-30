كوريا الجنوبية تستعين بناقلة جوية لإرسال قوات مناوبة للإمارات

أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن سول استعانت، اليوم الثلاثاء بإحدى ناقلاتها الجوية لإرسال قوات مناوبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت الوزارة - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب - أن الناقلة الجوية من فئة KC-330 غادرت مطار إنتشون الدولي، غرب سول في وقت سابق من اليوم وعلى متنها الدفعة رقم 17 من وحدة (الاخ) التي يبلغ قوامها 170 جنديا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الناقلة الجوية بمهمة نقل قوات منذ أن دخلت الخدمة العام الماضي، ومن المقرر أن تعيد الناقلة الدفعة رقم 16 من الوحدة نفسها في طريق عودتها للبلاد يوم الجمعة.وأفادت الوزارة بأن جميع أفراد الدفعة الجديدة خضعوا لاختبار تشخيص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهرت نتيجة جميع الأفراد سلبية.. مشيرة إلى أنه على الرغم من تفشي جائحة كورونا، تمت عملية تبديل القوات في الوقت المخطط له اعتمادا على التنسيق الثنائي الوثيق، الأمر الذي تم بفضل العلاقات القوية بين البلدين والثقة في معايير الحجر الصحي الكورية".وأضافت الوزارة "أن استخدام الناقلة الجوية لا يساعد فقط على توفير النفقات ولكن كذلك على تأمين سلامة القوات".. لافتة إلى (سول) أرسلت أربع ناقلات جوية بهدف توسيع نطاق عملياتها.يشار إلى أن وحدة (الأخ) تقوم بمهمة تدريب القوات الخاصة بالإمارات منذ عام 2011.. وتتمكن الناقلة من فئة KC-330 التي يبلغ عرضها 60.3 متر وطولها 58.8 متر من حمل ما يصل إلى 245 ألف رطل من الوقود وتتمكن من إعادة تزويد 10 مقاتلات من فئة F-15K أو 20 مقاتلة من فئة KF-16 بالوقود، كما يمكنها حمل ما يصل إلى 300 شخص أو 47 طنا من البضائع، ويمكن لهذه الناقلة أن تقطع مسافة تصل إلى 15 ألف و320 كيلومترا، على ارتفاع يصل إلى 12 ألف 600 متر كحد أقصى.