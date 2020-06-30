رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تستعين بناقلة جوية لإرسال قوات مناوبة للإمارات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:02 ص
ناقلة جوية لإرسال
ناقلة جوية لإرسال القوات
أ ش أ
طباعة
أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن سول استعانت، اليوم الثلاثاء بإحدى ناقلاتها الجوية لإرسال قوات مناوبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الوزارة - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب - أن الناقلة الجوية من فئة KC-330 غادرت مطار إنتشون الدولي، غرب سول في وقت سابق من اليوم وعلى متنها الدفعة رقم 17 من وحدة (الاخ) التي يبلغ قوامها 170 جنديا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الناقلة الجوية بمهمة نقل قوات منذ أن دخلت الخدمة العام الماضي، ومن المقرر أن تعيد الناقلة الدفعة رقم 16 من الوحدة نفسها في طريق عودتها للبلاد يوم الجمعة.

وأفادت الوزارة بأن جميع أفراد الدفعة الجديدة خضعوا لاختبار تشخيص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهرت نتيجة جميع الأفراد سلبية.. مشيرة إلى أنه على الرغم من تفشي جائحة كورونا، تمت عملية تبديل القوات في الوقت المخطط له اعتمادا على التنسيق الثنائي الوثيق، الأمر الذي تم بفضل العلاقات القوية بين البلدين والثقة في معايير الحجر الصحي الكورية".

وأضافت الوزارة "أن استخدام الناقلة الجوية لا يساعد فقط على توفير النفقات ولكن كذلك على تأمين سلامة القوات".. لافتة إلى (سول) أرسلت أربع ناقلات جوية بهدف توسيع نطاق عملياتها.

يشار إلى أن وحدة (الأخ) تقوم بمهمة تدريب القوات الخاصة بالإمارات منذ عام 2011.. وتتمكن الناقلة من فئة KC-330 التي يبلغ عرضها 60.3 متر وطولها 58.8 متر من حمل ما يصل إلى 245 ألف رطل من الوقود وتتمكن من إعادة تزويد 10 مقاتلات من فئة F-15K أو 20 مقاتلة من فئة KF-16 بالوقود، كما يمكنها حمل ما يصل إلى 300 شخص أو 47 طنا من البضائع، ويمكن لهذه الناقلة أن تقطع مسافة تصل إلى 15 ألف و320 كيلومترا، على ارتفاع يصل إلى 12 ألف 600 متر كحد أقصى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

مفاجأة في «قطعة فهم» إنجليزي الشهادة الثانوية

الصور

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

أصعب ليلة في حياة الشاعر أحمد رامي.. "مشى تسع محطات وتسلق سور مدرسة داخلية للبنات"

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

نجم الساعة

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأطباء يكشفون عن مواد غذائية تسرع الشيخوخة

بيع لوحة ثلاثية للرسام فرانسيس بيكون بـ85 مليون دولار

خسوف يوليو.. هل يشهد قمرا دمويا؟

رصد متلازمة «نادرة» بين الأطفال والمراهقين المصابين بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
لواء.حمدى البطران
الطريق إلى 30 يونيو
المزيد

الثقافة

ترجمة «مملكة الأمنيات» للكاتبة ندى مهرى للإنجليزية

«الحب على شواطئ دهب» رواية جديدة لـ رمزي محمود

انطلاق الدورة الـ5 لمهرجان المرأة العربية للإبداع

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب نازك ضمرة