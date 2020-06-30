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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط أسعار النفط بفعل احتمال عودة الإمدادات الليبية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:54 ص
أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح إثر مكاسب قوية في الجلسة السابقة وإعلان مؤسسة النفط الليبية عن تقدم في محادثات لاستئناف الصادرات، بما قد يعزز المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة الأنشط لخام برنت تسليم سبتمبر 24 سنتا بما يعادل 0.6 بالمائة إلى 41.61 دولار للبرميل، مقلصة مكاسب أمس الإثنين البالغة 92 سنتًا.

ونزل عقد أغسطس، الذي يحل أجله اليوم، 24 سنتًا إلى 41.47 دولار.

وانخفض الخام الأمريكي 33 سنتًا أو 0.8 بالمئة ليسجل 39.37 دولار للبرميل.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، "كلا عقدي (الخام القياسيين) تراجع تراجعًا متواضعًا اليوم، مدفوعًا بتدفقات جني الأرباح بعد جلسة قوية في نيويورك، رغم أن نطاقات الليل كانت مثيرة للإعجاب، فمن المهم أن نلاحظ أن أسواق النفط تتحرك داخل نطاق ضيق وليس في اتجاه واضح".

تتواصل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولايات الجنوب والجنوب الغربي، لكن نموًا قويًا في مبيعات المنازل المزمعة بالولايات المتحدة أشاع بعض التفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود يرتفع.

وقال فيفيك دهار، محلل التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي، "من الصعب حقًا القول إن الطلب يمضي في اتجاه واحد، ما زالت هناك مخاطر جمة في كلا الاتجاهين".

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