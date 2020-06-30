نتنياهو: سنمنع إيران من تطوير السلاح النووى

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل لن تسمح بوجود عسكري كبير لإيران في سوريا.وأضاف أنه سوف يقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من تطوير السلاح النووي.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمبعوث الأمريكي لإيران برايان هوك.ومن جانبه قال المبعوث الأمريكي لإيران برايان هوك، إن عدم تمديد قرار حظر السلاح على إيران سيخولها الحصول على أسلحة حديثة وتصديرها لأذرعها في المنطقة.وأكد هوك أن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.